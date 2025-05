Światem rządzą nafurczani multimiliarderzy. Czytam o problemach Muska i robi mi się słabo

Elon Musk to tylko najbardziej spektakularny przykład tego trendu. Jego zachowanie podczas pracy w DOGE (Departamencie Wydajności Rządowej) przypomina scenariusz z cyberpunkowego thrillera - podróżowanie z walizką pełną narkotyków, chaotyczne wypowiedzi, gestykulacja przypominająca hajlowanie na inauguracji Trumpa. Ale to nie jest fikcja. To rzeczywistość, w której człowiek odpowiedzialny za obcięcie wydatków o 2 biliony dolarów (co okazało się równie realistyczne co większość obietnic na Kickstarterze) kończy swoją misję, zwolniwszy tysiące ludzi bez widocznej przyczyny. Najbardziej niepokojące jest to, jak społeczeństwo to akceptuje. Wyborcy dali się przekonać, że ekscentryczni miliarderzy są ostatnią namiastką sprawczości w naszym świecie.