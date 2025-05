Musk abdykował. Teraz zaczyna jechać po Trumpie

Choć najbogatszy człowiek świata deklarował, że jest w stanie znaleźć oszczędności w postaci 2 bilionów dolarów i działania kierowanej przez niego jednostki są "przejrzyste", to obecne szacunki mówią o jedynie 160 mld dol. oszczędności, a w zależności od tego, kogo spytamy, otrzymamy różne opisy roli Elona Muska. Biały Dom nazywa go "starszym doradzą prezydenta" i to Amy Gleason jest dyrektorką DOGE. Donald Trump powiedział, że to Musk jest szefem DOGE i to on wydaje wdrażane przez administracje zmiany, takie jak choćby cięcie wydatków na amerykański odpowiednik IMGW.