Musk zadba o internet w pociągach? Intercity testuje Starlinki

- Żeby sygnał mógł właściwie wniknąć do szybko jadącego pociągu, to stacje bazowe musiałyby być rozmieszczone na całej długości wzdłuż torów co kilkaset metrów. To jest nierealne - mówił swego czasu Spider's Web+ Marcin Ney, ekspert ds. telekomunikacji w Orange Polska.