ChatGPT to narkotyk. Jestem przerażony nieodpowiedzialnością OpenAI

Technologia ma służyć ludziom, nie ich niszczyć. ChatGPT w obecnej formie to nie asystent - to cyfrowy narkotyk zaprojektowany do uzależniania. I dopóki nie zmusimy OpenAI do poniesienia odpowiedzialności, będziemy tylko czekać na kolejną tragedię. Czas przestać udawać, że to przypadek. To przemyślana strategia biznesowa, która stawia zyski ponad ludzkie życie. I jako konsumenci elektroniki mamy prawo żądać czegoś lepszego.