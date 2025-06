Tworzenie i publikowanie agentów AI. Kompleksowy przewodnik

Możliwości agenta niestandardowego można rozszerzyć dodając co najmniej jedną akcję, która może być używana przez agenta do automatycznego odpowiadania użytkownikom przy użyciu aranżacji generatywnej. Narzędzia dodane do agenta są dostępne do automatycznej orkiestracji podczas wszystkich konwersacji agenta, co znacznie zwiększa jego autonomię i użyteczność w rzeczywistych scenariuszach biznesowych.