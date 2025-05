 USA już nie potrzebują ukraińskich złóż? Gigantyczne złoże litu odkryte

W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, to nie elektronika konsumencka stanowi główny kierunek wykorzystania litu. Jak podaje US Geological Survey, aż 87 proc. światowych zasobów tego metalu trafia do produkcji akumulatorów, z czego ponad 60 proc. tylko do pojazdów elektrycznych. Dla porównania - akumulator w typowym samochodzie elektrycznym zawiera około 8 kg litu, podczas gdy bateria iPhone'a - mniej niż 1 gram.