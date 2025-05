To już oficjalne. Polska ma trzecią armię w NATO

Wzrost liczby żołnierzy to coś więcej niż statystyka do prezentacji. W dobie zagrożeń hybrydowych, cyberataków i destabilizacji regionu, liczebność i gotowość sił zbrojnych zyskują nowy wymiar. To również sygnał do sojuszników i potencjalnych agresorów, że Polska jest gotowa bronić nie tylko siebie, ale i wschodniej flanki NATO.