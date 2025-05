Koniec z telewizorem grającym całą noc. Aż dziwne, że dopiero teraz

Rozwiązanie pozwoli oszczędzić trochę energii - sprawi, że telewizor nie będzie musiał działać całą noc, tylko sprzęt sam wyłączy się o określonej godzinie. I to w prosty sposób, znacznie łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. No i co ważne, rozwiązanie nie będzie dostępne wyłącznie dla posiadaczy najnowszych, najbardziej zaawansowanych telewizorów. Powinno trafić także do przystawek Smart TV, co zwiększy wygodę korzystania ze starszych wyświetlaczy pozbawionych inteligentnych funkcji i zaawansowanego wbudowanego systemu operacyjnego.