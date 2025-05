Finał Ligi Mistrzów 2025 - czas na upgrade domowego kina. Przewodnik po najlepszym sprzęcie RTV

Nowoczesne telewizory to nie tylko ekrany - to zaawansowane centra przetwarzania obrazu, wykorzystujące sztuczną inteligencję do optymalizacji każdej klatki. Procesory AI analizują treść w czasie rzeczywistym, dostosowując jasność, kontrast i saturację kolorów do konkretnych scen. To oznacza, że zielona murawa stadionu będzie wyglądać tak realistycznie, jakbyś siedział na trybunach.