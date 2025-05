Masz konto Santander? Masz problem w sobotni poranek

Co natomiast z aplikacją mobilną Santander Mobile? Podczas prac serwisowych od 23:00 w piątek do 7:30 w sobotę oprogramowanie ma być częściowo dostępne. Aplikacja pozwoli na sprawdzenie stanu konta i historię ostatnich transakcji, ale w stanie sprzed przerwy. Czyli jeśli wykonamy zakup działającą metodą płatności, stan konta nie zostanie od razu zaktualizowany. Nastąpi to po zakończeniu prac technicznych. Bez problemu sprawdzimy za to listę zakupionych biletów parkingowych oraz biletów na komunikację miejską.