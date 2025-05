Jedziesz na wakacje i płacisz obrączką. Bank Pekao ma świetne rozwiązania dla podróżujących

Konieczność zapewnienia dostępu do internetu za granicą to kolejny przykry obowiązek przed wyjazdem. Owszem, w krajach UE mamy do dyspozycji roamingowy pakiet internetowy od naszego rodzimego operatora, ale nie zawsze wystarcza on podczas pobytu. Bank Pekao oferuje bezpłatny dostęp do pakietu 3 GB danych w aplikacji FlexiRoam. Mogą z niego skorzystać posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem i Pekao World Elite Mastercard. Otrzymują oni 100-procentowy rabat na zakup pakietu. Działa on nie tylko w UE, ale w 120 krajach na świecie i można z niego korzystać przez 15 dni.