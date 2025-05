Mówią, że gracze mogą odebrać 100 zł BLIK. Tym razem to nie oszustwo

Jeśli czyta to jakiś rodzic, który myśli nad kupnem laptopa dla swojej pociechy to od razu zaznaczę, że laptopy gamingowe również nadają się do nauki. A nawet więcej - odpowiednie komponenty wykorzystywane w grach przydają się w zastosowaniach takich jak programowanie, grafika 3D, montaż filmów i wiele innych. Zwykły laptop biurowy w takich działaniach może nie domagać przez brak dedykowanego układu graficznego.