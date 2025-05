Tusk i nowy kanclerz Niemiec: będzie kolej dużej prędkości pomiędzy naszymi krajami 

Połączenie z Berlinem jest kluczowe, bo to brama do dalszych podróży po Europie. Można żałować, że nasze pociągi nie jadą dalej, bezpośrednio łącząc polskie miasta z dalszymi europejskimi stolicami. Brano pod uwagę trasy do Amsterdamu czy Rzymu, ale nie mamy aż tylu pociągów. Cytowany przez kolejowyportal.pl Janusz Malinowski, szef PKP Intercity, wyjaśniał, że do Holandii musiałyby jechać składy rozpędzające się do 250 km/h. Pendolino spełnia ten warunek, ale zdaniem przewoźnika bardziej potrzebujemy go na miejscu w kraju niż na zagraniczne eskapady. Podobny problem dotyczy kierunku włoskiego, który na dodatek z perspektywy pasażera byłby mocno nieopłacalny.