Niewiele drożej niż nad Bałtyk. Hitowe połączenie do Chorwacji może ruszyć wcześniej niż sądziliśmy

Można się też spierać, czy 200 zł za bilet na pociąg, który jedzie przez 19 godz., to atrakcja, skoro tanie linie lotnicze w tej cenie często pozwalają polecieć i wrócić. To jednak temat na inną dyskusję. Ważne jest to, że dojdzie nam szansa, by pociągiem można było zwiedzić kolejny spory fragment Europy. Tym bardziej że ten ma przejeżdżać przez Słowenię, która sama w sobie jest atrakcyjnym kierunkiem. A poza tym jest furtką na dojazdy do Włoch.