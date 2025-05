Koniec z jedną premierą iPhone'a rocznie. Apple zaraz wywróci stolik

Przez wiele lat strategia Apple'a dotycząca wprowadzania na rynek nowych modeli iPhone'ów była wzorem przewidywalności i konsekwencji. Firma z Cupertino przyzwyczaiła zarówno konsumentów, jak i analityków rynku do corocznych, hucznych jesiennych premier. Te, organizowane zazwyczaj we wrześniu, stawały się centralnym punktem w kalendarzu technologicznym, skupiając na sobie uwagę całego świata. Podczas nich Apple prezentował swoje najnowsze osiągnięcia, zazwyczaj w postaci kilku kluczowych modeli – od standardowego iPhone'a, przez droższe warianty Pro, aż po modele z większymi ekranami, takie jak Plus czy Max.