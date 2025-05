Wracasz ze sklepu i jesz reklamówkę. Powstaje torba z grzyba

Druga cząsteczka to niezwykle cienkie, ale zarazem długie nanowłókno, którego długość przewyższa jego grubość nawet o kilka tys. razy. Ta niespotykana proporcja nadaje mu wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej oraz elastyczności, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako komponent cienkich powłok, błon czy warstw funkcyjnych. W połączeniu ze sobą tworzą one inteligentny, biodegradowalny materiał, który łączy właściwości strukturalne z aktywnością biologiczną. Takie synergiczne działanie czyni nową substancję idealną do tworzenia zrównoważonych materiałów użytkowych: elastycznych, bezpiecznych, zdolnych do biodegradacji i funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach.