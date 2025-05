FBI widzi już przez ściany. Służby USA mają nowe narzędzie inwigilacji

Pomysł na system wykorzystujący fale radiowe odbijające się od obiektów powstał już 30 lat temu, jednak dopiero teraz udało się go wprowadzić w życie. To zasługa technologii Detect Presence of Life, która umożliwia wykrycie obecności osób ukrytych za ścianami – bez względu na to, czy się poruszają, stoją w bezruchu czy nawet leżą. Brzmi jak sprzęt z filmów sensacyjnych, prawda?