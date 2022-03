FBI trolluje Rosjan. Kontrwywiad sprytnie rekrutuje dyplomatów przez reklamy na Facebooku

Reklama na Facebooku, która pojawia się użytkownikom Facebooka znajdującym się w pobliżu rosyjskiej ambasady, pokazuje Siergieja Naryszkina, dyrektora rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego, który zakłopotany patrzy na niewzruszonego Władimira Putina. Tekst na grafice cytuje Putina, mówiąc: "Mów otwarcie, Siergieju Jewgienijewiczu". Reklama nawiązuje do serii nieprzyjemnych momentów z jednego z telewizyjnych spotkań Putina w okresie przygotowań do wojny, podczas którego wielokrotnie przerywał Naryszkinowi i naciskał na niego, by "mówił wyraźnie" gdy Naryszkin jąkał się podczas wypowiedzi. U dołu reklamy FBI napisało: "Mów wyraźnie… jesteśmy gotowi by słuchać".