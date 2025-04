Ujawnili rządowe sekrety. Winę zrzucają na… funkcję iPhone’a

Pokrywa się to z wersją, jaką Waltz przedstawiał krótko po wybuchu skandalu. Według niego dane kontaktowe do Goldberga zostały "zassane z innego kontaktu", a on sam nigdy bezpośrednio nie kontaktował się z dziennikarzem i "nigdy go nie spotkał". Jednocześnie Goldberg swoją relację z Waltzem określa jako "znam go i rozmawiałem z nim".