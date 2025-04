Możesz pomóc rybom pokonać śluzę. Naciskasz przycisk w przeglądarce i mogą płynąć dalej

Śluza wodna Weerdsluis w Utrechcie jest regularnie zamykana. To stary mechanizm, który obsługuje się ręcznie. Dla przepływających ryb, chcących złożyć jaja w rzece, każda blokada to spory problem. Muszą czekać, aż wrota się otworzą, przez co stają się łatwym celem dla ptaków czy innych drapieżnych ryb. Przerwa w wędrówce może skończyć się tragicznie.