Naukowcy 30 lat walczyli o uratowanie jesiotrów w Odrze. Przez katastrofę w rzece ryby wyginą ponownie

Później popłyną do Bałtyku i tam spędzą "nastoletni" okres. Jeśli nic złego się nie stanie, za 16-18 lat powrócą na tarło w rejony, w których zostały wypuszczone (czyli okolice miejscowości Bobrowniki w woj. kujawsko-pomorskim, poniżej tamy we Włocławku). To dlatego, że ryby chcą rozmnażać się tam, gdzie same się wykluły.