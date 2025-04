ChatGPT już im nie wystarcza. Chcą zrobić własny serwis społecznościowy

Oprócz konkurencji na całkiem nowym rynku i wizji przyciągnięcia do siebie kolejnych użytkowników - tak aby dobić do wymarzonego miliarda - nowa platforma pozwoliłaby OpenAI na pozyskiwanie nowego typu danych. W przeciwieństwie do Mety oraz xAI, OpenAI nie ma bezpośredniego dostępu do żadnego serwisu społecznościowego. Dane i treści z social mediów dają bezcenny dla generatywnej sztucznej inteligencji dostęp do języka naturalnego oraz innowacji językowych nieobecnych w książkach czy artykułach prasowych.