Nowe słuchawki HyperX Cloud to urządzenia totalne, działają ze wszystkim. Oto kompletny zestaw streamera i gracza

HyperX chwali się, że ich QuadCast 2 S to mikrofon USB z największą liczbą diod na całym rynku. Aż setka LED-ów działa tutaj po to, aby użytkownik mógł dopasować wygląd podświetlenia do swoich preferencji oraz swojego gustu, co na pewno wykorzystają twórcy i streamerzy. Do tego diody przestają świecić w trybie wyciszenia. Dzięki temu użytkownik ma pewność, iż nie jest nagrywany, jeśli tego nie chce.