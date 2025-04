iPhone 16 Pro w bardzo dobrej cenie. Musisz się jednak pospieszyć

Mówi się, że podstawowy iPhone 16 128 GB obecnie kosztujący 800 dolarów, którego w Polsce możemy go kupić za ok. 3500 zł, po wejściu ceł może podrożeć do ponad 1100 dolarów. Czyli dokładnie tyle, co iPhone 16 Pro w wersji 256 GB w Polsce oficjalnie kosztujący 5800 zł. Różnica byłaby zatem kolosalna, a mówimy tu tylko o najbardziej podstawowym urządzeniu Apple’a - omawiany iPhone 16 Pro miałby podrożeć do ok. 1300 dolarów.