Google mówi koniec. Te urządzenia znikną ze sprzedaży w Europie

Największym jednak, i często niespodziewanym, problemem okazuje się zależność od producenta. Inwestujemy w sprzęt, konfigurujemy go pod siebie, przyzwyczajamy się do wygody, aż tu nagle firma decyduje o zakończeniu wsparcia, wyłączeniu serwerów lub nawet wycofaniu produktu z danego rynku. W jednej chwili nasze inteligentne urządzenia stają się głupie, tracą kluczowe funkcje, a my zostajemy z kosztownym, ale bezużytecznym gadżetem. I płać znowu, aby odzyskać to, co zabrała ci wielomilionowa korporacja.