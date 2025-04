Przydatna nowość w Gmailu. Tak pozbędziesz się denerwującego spamu

Rozwiązanie powinno trafić na inne platformy, takie jak iOS oraz internetową, przeglądarkową wersję Gmaila na komputery. Obecnie nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale jeśli interesuje was nowa funkcja, polecam od czasu do czasu sprawdzić zakładki w kliencie poczty Gmail. Jeśli zobaczycie “zarządzaj subskrypcjami”, będziecie mogli z niej skorzystać.