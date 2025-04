Długotrwałe piekło i precyzyjna destrukcja. Chiny opracowały nowy rodzaj bomby

To coś znacznie więcej niż nowa wersja TNT (trotylu). Bomba działa jak swoisty palnik plazmowy – eksplozja nie trwa ułamek sekundy jak w przypadku klasycznego materiału wybuchowego, ale ponad 2 sekundy. To nawet 15 razy dłużej niż standardowe 0,12 s dla TNT. A to oznacza jedno: czas działania i intensywność ognia pozwalają tej bombie nie tylko wysadzić cel, ale także dosłownie go roztopić.