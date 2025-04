Trudno ufać rewolucji AI. I wcale nie chodzi o politykę, lecz po prostu o matematykę

Według raportu Salesforce State of Data and Analytics niemal 9 na 10 (87 proc.) analityków i liderów IT zgadza się, że postęp w sztucznej inteligencji sprawił, że zarządzanie danymi staje się coraz wyższym priorytetem. Jednak ten sam raport wskazuje na brak zaufania respondentów do dokładności danych oraz na obawy związane z bezpieczeństwem danych w kontekście AI.