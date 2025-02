Przełomowy moment. Mamy pierwszą książkę przetłumaczoną przez AI

Wydana po raz pierwszy w 2023 roku książka "Od Gutenberga do Zuckerberga. Wstęp do humanistyki cyfrowej" to pierwsza w historii polskiego rynku wydawniczego publikacja, która doczekała się oficjalnego tłumaczenia z użyciem sztucznej inteligencji. Zbiorowa monografia pod redakcją prof. dr. hab. Adama Pawłowskiego została przetłumaczona z języka polskiego na język czeski przy użyciu niemiecko-polskiej usługi do tłumaczenia DeepL.