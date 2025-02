Play kończy z tą ofertą na kartę. Sprawdź, czy ciebie też dotyczy

Taryfy zostaną wyłączone 4 marca, ale jednocześnie tego samego dnia klienci zostaną przeniesieni do nowej taryfy i dalej będą mogli korzystać z usług operatora. Jeśli obawiacie się, że coś stracicie – czy to środki na koncie, czy dostępne paczki GB, to uspokajam. Wartość konta nie ulegnie zmianie, z wcześniej aktywnych pakietów minut można korzystać przez 180 dni (liczone od 4 marca 2025 r.), a z aktywnych danych internetu będzie można korzystać z taką samą jak wcześniej ważnością.