Masz iPhone’a lub Samsunga? Nie umówisz się na e-wizytę w ZUS-ie. Ale są na to sposoby

Na ratunek przychodzi jednak mObywatel, który od dłuższego czasu ma wbudowaną funkcję umówienia e-wizyt ZUS. Nie trzeba się logować do strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tylko wejść do zakładki Usługi w mObywatelu i w sekcji pozostałe wyszukać e-wizytę w ZUS. Następnie można kliknąć Umów nową i skonfigurować interesujące nas zagadnienie. Bez zbędnego logowania się do serwisu internetowego ZUS. mObywatel staje się aplikacją do wszystkiego i dobrze. Daje łatwy dostęp do ważnych usług.