Operator ma dla ciebie niespodziankę. Możesz zgarnąć masę darmowych gigabajtów

Nowa odsłona oferty została udostępniona 1 lutego 2025 i będzie aktywna do 31 stycznia 2026 r. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Klienci, którzy skorzystali z pakietu 500 GB na start, również odbiorą paczkę 1200 GB. Każdy numer może aktywować bonusowe dane jeden raz. Liczbę GB dostępnych do wykorzystania można sprawdzić w aplikacji Moja Heyah lub pod kodem USSD *160*19*2#.