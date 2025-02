Ten odkurzacz to sztos! Sprząta, myje i sam się czyści. Sprawdziłem 4Swiss VC024 CleanBooster

Do tego wszystkiego, mimo atrakcyjnej ceny (2299 zł, ale z kodem SPIDERS cena zostanie obniżona do 1999 zł), 4Swiss VC024 CleanBooster jest naprawdę dobrze wykonany. I nie chodzi nawet o to, że wykorzystano tutaj jakieś specjalne tworzywa czy coś, co sprawia, że odkurzacz wydaje się być bardziej premium niż jest. Raczej chodzi o to, że wszystkie elementy w trakcie montażu wchodzą "na klik" i mamy zawsze pewność, że coś zostało zamontowane albo zdemontowane. Wydaje się to teoretycznie łatwe, ale np. ostatnio przy teście odkurzacza Dreame miałem jedną czy dwie sytuacje, kiedy wydawało mi się, że złożyłem całość, po czym całość uznała, że to jednak nie prawda i zamieniła się niespodziewanie w niepowiązaną ze sobą grupę elementów. Możliwe, że to moje zaniedbanie i bylejakość, ale tutaj nie zdarzyło mi się to w ogóle.