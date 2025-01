To może być zabójca ptaków. Miasto tłumaczy się z efekciarskiego budynku

- Ptaki błędnie określają to, co jest odbijane w szybie i niestety giną. W Europie nie prowadzi się szeroko zakrojonych badań na ten temat, natomiast w Ameryce Północnej jest to temat intensywniej badany. Szacunki tam są takie, że nawet miliard ptaków rocznie ginie na skutek kolizji z przeszklonymi powierzchniami. Jest to bardzo dużo, szczególnie gdy patrzymy na spadki liczebności ptaków globalnie: jest wiele gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem – przypominał dr Krzysztof Deoniziak.