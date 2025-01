Styczniowe gry PS Plus to chyba za karę. Sony wciska wielki niewypał

Suicide Squad: Kill the Justice League NIE JEST grą złą. Jest za to produkcją cholernie rozczarowującą. Do tego diametralnie poniżej renomy studia oraz oczekiwań graczy. Twórcy świetnej serii Batman Arkham stworzyli sieciowego potworka. Ładnego, ale niezwykle monotonnego i pozbawionego pazura. Legion Samobójców z PS Plusa jest najlepszym dowodem na to, jak chciwość wydawcy może zepsuć nawet najlepsze studio. Warner tak bardzo chciał sieciową grę-usługę, że poświęcił w tym celu renomę doświadczonego zespołu, wyspecjalizowanego w produkcji przygód dla jednego gracza.