Hardkorowa strzelanina Hell Let Loose za darmo. Daj się sponiewierać w weekend

Kolejny tydzień, kolejna darmowa gra na platformie Epic Games Store. Tym razem producenci Fortnite oddają w nasze ręce sieciową strzelaninę osadzoną w drugowojennej otoczce o tytule Hell Let Loose. Można ją zgarnąć kompletnie za za darmo, do 9 stycznia. Ostrzegam jednak: nie jest to typowy FPS w stylu Call of Duty.