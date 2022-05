Najbardziej realistyczny symulator wojny trafia na konsole. ARMA Reforger przeniesie nas do czasów Zimnej Wojny i pozwoli pokonać Ruskich

Miłośnikom pierwszoosobowych strzelanin nie trzeba przedstawiać serii ARMA. To cykl najbardziej uznanych symulatorów pola bitwy, przedkładających realizm konfliktu nad efektowność oraz filmowość. ARMA to produkcje dla naprawdę wymagających graczy, które wzbudzają szczególną sympatię wśród miłośników militariów, byłych i aktualnych żołnierzy, a nawet ekspertów i analityków wojennych. Seria stanowi rewelacyjną przeciwwagę wobec bardziej hollywoodzkich produkcji, jak np. Call of Duty.