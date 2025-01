Ogromny metalowy pierścień z kosmosu. Nikt nie wie, co to jest

Nie wszyscy eksperci podzielają tezę kenijskiej agencji. Astrofizyk z Harvardu Jonathan McDowell teoretyzuje, że może to być moduł SYLDA z rakiety Ariane V184, część nr 33155. Uważa jednak, że dowody na to są w najlepszym razie marginalne. McDowell jest jednak jednym z nielicznych sceptyków. Większość przychyla się do teorii, że to pierścień rakiety Ariane V, która w lipcu 2008 r. wyniosła dwie satelity na orbitę.