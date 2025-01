Ograłem Assassin’s Creed Shadows i mam wiadomość dla martwiących się o jakość

Niestety, Assassin’s Creed Shadows to kolejna odsłona, w której nie możemy opaść na przeciwnika z wyciągniętym ostrzem, zabijając go na miejscu. Chroni go magiczna bariera kilku poziomów przewagi, co by nie daj Boże gracz nie mógł się poczuć jak skrytobójca. Nie cierpię tego rozwiązania, jest ono niezgodne z samą esencją Assassin’s Creed. Ubisoft na siłę zamienia skradaną grę akcji w cRPG, dopychając kolanem potężne przedmioty ze statystykami, a Shadows to kolejna ofiara trendu. Szkoda, wielka szkoda, bo fundamenty walki są solidne.