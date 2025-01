Jechałem tunelem Elona Muska pod Las Vegas. I o co tyle krzyku?

A jak wygląda przejazd? Kierowca wita się i upewnia się, co do celu podróży. Następnie wjeżdża rampą do jasno oświetlonego tunelu. Moje pierwsze przemyślenia były proste: to taksówka, która przebiera się za metro na drodze pod ziemią. Idąc takim tokiem rozumowania, auto to taki tramwaj, ale lepszy. W Loop jedziesz całkiem niekrętą drogą i tyle.