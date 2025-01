Elon Musk mógł gwizdnąć nawet 150 mln dolarów. A na tym zarzuty się nie kończą

Elon Musk zdecydował się nabyć znaczną część udziałów firmy, co wyjawił kilka tygodni po fakcie. Problem w tym, że był zobowiązany do poinformowania o tym w przeciągu 10 dni, a więc w przypadku tej sprawy do dnia 24 marca 2022 r. Musk złożył stosowne dokumenty dopiero w dniach 4 i 5 kwietnia. W tym czasie, jak wykazują zarzuty SEC, miliarder nabył akcje X-a o wartości około 500 mln dol.