Gigantyczne mechy, smoki z karabinami i 666 proc. adrenaliny. Oszołomieni po pokazie Doom: The Dark Ages

W Doom: The Dark Ages zwiększono znaczenie walki kontaktowej z bliska, co wprowadza nowy poziom brutalności i intensywności do rozgrywki. Gracze będą mieli dostęp do wielu nowych broni do walki wręcz, w tym żelaznego kiścienia, elektryfikującej rękawicy i kolczastej maczugi. Każda z tych broni została zaprojektowana z myślą o różnorodnych stylach walki, co pozwoli graczom na eksperymentowanie z różnymi taktykami i strategiami. Obsługa broni do walki wręcz również odbywać się będzie za pomocą jednego przycisku, co pozwoli graczom skupić się na akcji, zamiast na zawiłym sterowaniu.