Z tą parasolką będziesz największym dziwakiem na plaży. Ale przynajmniej napoje będą zimne

Jednak wakacje nad morskim brzegiem (lub gdziekolwiek poza miastem) nie byłyby kompletne bez zimnych napojów. Wobec czego kolejną nowością od Anker jest SOLIX EverFrost 2 Electric Cooler - przenośna chłodziarka do napojów i innych produktów. EverFrost 2 będzie dostępny w trzech wariantach rozmiarowych - 23 l, 40 l oraz 58 l - i chłodzi w zakresie od - 20 st. Celsjusza do 20 st. Celsjusza. Osoby, które zastał pochmurny dzień lub po prostu nie mają parasola Anker SOLIX nadal mogą zabrać chłodziarkę EverFrost 2 w teren, a to dzięki ładowalnej baterii pozwalającej na nawet 52 godziny pracy z możliwością rozszerzenia o drugi akumulator, zapewniając nawet 104 godziny pracy.