Co potrafi powerbank za tysiąc złotych. Recenzja Anker 737 Prime 250W

Powerbank Anker 737 Prime stawiamy na grzbiecie bazy, łącząc ją przy pomocy pozłacanych pinów. Co świetne, zasilany w ten sposób powerbank jest ładowany z prędkością zbliżoną do 100W. Co za tym idzie, wypełnienie go energią przed podróżą jest bardzo szybkie, trwając około godzinę. Używając złącza, Anker 737 Prime 250W ładuje się jeszcze szybciej, bo do 140W przez jedno gniazdo USB-C lub aż do 170W przez oba gniazda USB-C.