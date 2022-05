I to jest zresztą jedna z największych zalet ładowarki Anker 623 - właśnie MagSafe. Zero szans na to, że źle odłożymy telefon, zero szans na to, że w nocy zsunie się albo zostanie strącony z pola ładującego. Przysuwamy telefon, magnesy się przyciągają, klik, gotowe. Tak, wiem, to nie jest nowa technologia, ale sam zaczynam się z niej cieszyć dopiero teraz.