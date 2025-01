Ten powerbank ma nóżkę i ekranik. Twój iPhone polubi go jednak za coś innego

Z moich testów wynikało, że naładowanie iPhone'a 15 Pro Max od niemal pełnego rozładowania do pełna pozostawia około 26-30% energii w powerbanku. Udało mi się tą resztką naładować np. Garmina Edge 1050 od prawie zera do ok. 50 proc. W innym scenariuszu naładowałem tego samego iPhone'a od niecałych 50 do 100 proc., a potem jeszcze udało się naładować iPada Pro (tego z większym ekranem) od ok. 40 do równych 75 proc.