Xbox wreszcie może mieć idealne pady. Jest duża nadzieja

O ile wejdzie w życie, bo to jest najtrudniejsza część życia każdego patentu. Microsoft zarejestrował go na początku grudnia, więc istnieje duża szansa, że to element prac nad następną generacją konsol i jednocześnie następną generacją padów. W obecnym padzie silnik haptyczny znajduje się w dolnej części kontrolera - każdy pad ma dwa, po jednym na każdą wypustkę. Z silnika wychodzi wał napędowy, na którym jest zamontowana przeciwwaga, która ma cylindryczny kształt i przez to, że nie jest zrównoważona, to w momencie uruchomienia się silnika, jej szybki obrót wywołuje wibracje. Jeżeli kupicie sobie pad do Forzy albo w edycji Ghost Cipher, to będziecie mogli zobaczyć to na własne oczy, bo te pady są przezroczyste, więc można obserwować ich działanie.