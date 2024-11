Czy to już czas, by sprzedać Xboxa i kupić PlayStation?

Sęk w tym, że wiele wskazuje na to, że Sony nie będzie mogło sobie pozwolić na kontynuowanie takiego modelu biznesowego. PlayStation mierzy się z dokładnie takimi samymi wyzwaniami, co studia deweloperskie Xboxa, Bethesdy i ABK. Co więcej, nie wszystko co tworzą studia PlayStation zamienia się w złoto. Z jednej strony mamy kultowe The Last of Us, które wręcz doczekało się świetnej serialowej ekranizacji. Z drugiej mamy gigantyczną finansową wpadkę, jaką okazał się Concord. Destiny 2, przejęte przez PlayStation za niemałą kwotę, również radzi sobie coraz gorzej.