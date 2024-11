Xbox na Androidzie? Microsoft jest już gotowy

Google odwleka jednak nieuniknione. Firma wręcz w swoim wniosku jedyne, o co prosiła, to większą ilość czasu na implementację zmian, na co sąd federalny przystał. Należy przy tym dodać, że Google zastosuje się do wyroku amerykańskiego sądu tylko w granicach jego jurysdykcji - a więc tylko dla amerykańskich użytkowników. W Polsce sklep Xboxa nie będzie dostępny. Rynek amerykański jest jednak niezwykle ważny dla gamingowej branży, w tym, jeśli chodzi o gry mobilne. Jeżeli Microsoftowi uda się przełamać na terenie tego kraju monopol Sklepu Play na Androidzie, to może to mieć skutki również na innych rynkach, w tym europejskim. Zwłaszcza że i Europa prowadzi swoje własne dochodzenia antymonopolowe przeciwko Google’owi i niewykluczone, że zmusi firmę do podobnych działań na terenie UE.