Ograłem Avowed i wow – spodziewałem się średniaka, dostałem diament RPG

Już po chwili poczułem się jak w domu. Avowed przypomina mieszankę Dark Messiah of Might and Magic (pamiętacie?) z The Outer Worlds. Nie ma tu otwartego świata, ale korytarzowe sekwencje przeplatają się z większymi obszarami takimi jak wioski i porty. Można w nich porozmawiać z wieloma postaciami, zebrać zadania poboczne oraz wyposażyć się w lepszy sprzęt. Avowed miejscami stawia na ułudę otwartego świata, ale struktura gry jest bliższa The Outer Worlds niż Fallout New Vegas.